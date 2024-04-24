Школьник умер после пробежки на уроке физкультуры в Асбесте

В Свердловской области начали прокурорскую проверку после того, как подросток скончался во время урока физкультуры в Асбесте. Мальчик, пробежав один круг, почувствовал себя плохо и потерял сознание. Учитель оказал ребёнку первую помощь, однако это не помогло.

«На уроке физической культуры ученик 8-го класса, пробежав один круг по периметру спортивного зала, почувствовал себя плохо, сел на лавочку, упал и потерял сознание. Учитель физкультуры оказал ребёнку первую помощь. Несмотря на проведение бригадой скорой помощи реанимационных действий, подросток скончался», — сообщает прокуратура.

В марте произошёл подобный инцидент в Воронежской области — в одной из школ Павловского района 15-летний подросток потерял сознание и умер на уроке физкультуры.