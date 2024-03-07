В Воронежской области 15-летний подросток умер на уроке физкультуры
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Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).
Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти подростка. На текущий момент допрашиваются свидетели и устанавливаются обстоятельства инцидента.
В октябре прошлого года в Челябинской области подросток умер после тренировки по борьбе.