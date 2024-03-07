RT в Telegram
Подпишись

В Воронежской области 15-летний подросток умер на уроке физкультуры

Короткая ссылка
В одной из школ Павловского района Воронежской области 15-летний подросток потерял сознание и умер на уроке физкультуры, заявило управление СК России по региону в Telegram-канале.
В Воронежской области 15-летний подросток умер на уроке физкультуры
  • globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти подростка. На текущий момент допрашиваются свидетели и устанавливаются обстоятельства инцидента.

В октябре прошлого года в Челябинской области подросток умер после тренировки по борьбе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить