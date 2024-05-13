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Специалисты проведут техэкспертизу пострадавшего дома в Белгороде

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Экспертиза технического состояния частично обрушившейся после удара ВСУ многоэтажки в Белгороде будет готова в понедельник, 13 мая, к обеду.
Специалисты проведут техэкспертизу пострадавшего дома в Белгороде
  • РИА Новости

Об этом сообщила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина.

«В настоящее время проводим инструментальное обследование в тех квартирах и тех местах, где идёт у нас сопряжение с деформационным швом», — сказала региональный министр.

Ранее сообщалось, что из-под обломков частично обрушившегося в результате обстрела ВСУ дома в Белгороде спасены 17 человек.

Как заявили в МЧС, из-под завалов извлечены тела 15 погибших.

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