Специалисты проведут техэкспертизу пострадавшего дома в Белгороде
- РИА Новости
Об этом сообщила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина.
«В настоящее время проводим инструментальное обследование в тех квартирах и тех местах, где идёт у нас сопряжение с деформационным швом», — сказала региональный министр.
Ранее сообщалось, что из-под обломков частично обрушившегося в результате обстрела ВСУ дома в Белгороде спасены 17 человек.
Как заявили в МЧС, из-под завалов извлечены тела 15 погибших.