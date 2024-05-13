Украинские командующие обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области, пишет The New York Times.

«На некоторых участках солдаты ВСУ отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях», — говорится в публикации The New York Times.

В издании отметили, что наступление российских военнослужащих в Харьковском направлении поставило Украину «в очень опасное положение».

В ВСУ жалуются на острую нехватку боеприпасов. Ситуация усугубляется «неразберихой» в конгрессе США, который задержал поставку оружия, подчёркивается в материале.

Ранее украинский офицер заявил, что в Харьковской области отсутствуют укрепления и минные заграждения. По его словам, из-за этого российские войска «свободно вошли» по всей линии границы.