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NYT: командиры ВСУ обвиняют друг друга в поражениях под Харьковом

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Украинские командующие обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области, пишет The New York Times.
NYT: командиры ВСУ обвиняют друг друга в поражениях под Харьковом
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«На некоторых участках солдаты ВСУ отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях», — говорится в публикации The New York Times.

В издании отметили, что наступление российских военнослужащих в Харьковском направлении поставило Украину «в очень опасное положение».

В ВСУ жалуются на острую нехватку боеприпасов. Ситуация усугубляется «неразберихой» в конгрессе США, который задержал поставку оружия, подчёркивается в материале. 

Ранее украинский офицер заявил, что в Харьковской области отсутствуют укрепления и минные заграждения. По его словам, из-за этого российские войска «свободно вошли» по всей линии границы.

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