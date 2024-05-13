Бастрыкину доложат о нападении собаки на пенсионерку в Приморье
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Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого ведомства.
В СУ СК России по региону начата процессуальная проверка.
Доклад главе ведомства о предварительных и окончательных результатах расследования представит и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Евгений Касьянников.
Ранее сообщалось, что в городе Нелидово Тверской области на шестилетнюю девочку напал, предположительно, безнадзорный алабай.