Бастрыкину доложат о нападении собаки на пенсионерку в Приморье

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на 89-летнюю пенсионерку в Артёме Приморского края.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого ведомства.

В СУ СК России по региону начата процессуальная проверка.

Доклад главе ведомства о предварительных и окончательных результатах расследования представит и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Евгений Касьянников.

Ранее сообщалось, что в городе Нелидово Тверской области на шестилетнюю девочку напал, предположительно, безнадзорный алабай.