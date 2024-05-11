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В Тверской области безнадзорный алабай напал на шестилетнюю девочку

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В городе Нелидово Тверской области на шестилетнюю девочку напал, предположительно, безнадзорный алабай.
В Тверской области безнадзорный алабай напал на шестилетнюю девочку
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует прокуратура региона.

«На улице Пржевальского города Нелидово на шестилетнюю девочку напала, предположительно, безнадзорная собака (алабай)», — сказано в заявлении.

Ребёнку причинены телесные повреждения, её госпитализировали в медучреждение.

Ранее стая собак напала на 11-летнюю девочку в городе Игарке Красноярского края.

2 мая в городе Темрюке Краснодарского края домашняя собака покусала лицо 15-летней девочке.

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