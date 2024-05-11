В Тверской области безнадзорный алабай напал на шестилетнюю девочку
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Об этом информирует прокуратура региона.
«На улице Пржевальского города Нелидово на шестилетнюю девочку напала, предположительно, безнадзорная собака (алабай)», — сказано в заявлении.
Ребёнку причинены телесные повреждения, её госпитализировали в медучреждение.
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