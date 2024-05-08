Стая собак напала на девочку в городе Игарке Красноярского края

Стая собак напала на 11-летнюю девочку в городе Игарке Красноярского края.

Об этом RT сообщили в региональном СК.

Она гуляла с папой, который зашёл в подъезд на пару минут.

Есть версия, что напавшие собаки домашние, информация проверяется.

У ребёнка укушенные раны голени и предплечий. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В марте в Следственном управлении СК России по Кемеровской области организовали проверку после сообщений в СМИ о нападении бездомных собак на ребёнка.

2 мая в городе Темрюке Краснодарского края домашняя собака покусала лицо 15-летней девочке.