В Кузбассе проводят проверку по факту нападения бездомных собак на ребёнка
- РИА Новости
Об этом пишет издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в СМИ, причин и условий, способствовавших произошедшему», — сообщили в пресс-службе.
По имеющейся информации, на первоклассницу напали бездомные собаки.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле организовали проверку по факту нападения стаи собак на девятилетнего мальчика.