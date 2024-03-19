В Кузбассе проводят проверку по факту нападения бездомных собак на ребёнка

В следственном управлении СК России по Кемеровской области организовали проверку после сообщений в СМИ о нападении бездомных собак на ребёнка.

Об этом пишет издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в СМИ, причин и условий, способствовавших произошедшему», — сообщили в пресс-службе.

По имеющейся информации, на первоклассницу напали бездомные собаки.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле организовали проверку по факту нападения стаи собак на девятилетнего мальчика.