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В Кузбассе проводят проверку по факту нападения бездомных собак на ребёнка

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В следственном управлении СК России по Кемеровской области организовали проверку после сообщений в СМИ о нападении бездомных собак на ребёнка.
В Кузбассе проводят проверку по факту нападения бездомных собак на ребёнка
  • РИА Новости

Об этом пишет издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в СМИ, причин и условий, способствовавших произошедшему», — сообщили в пресс-службе.

По имеющейся информации, на первоклассницу напали бездомные собаки.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле организовали проверку по факту нападения стаи собак на девятилетнего мальчика.

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