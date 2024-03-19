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В Нижнем Тагиле проводят проверку по факту нападения стаи собак на мальчика

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В Нижнем Тагиле организовали проверку по факту нападения стаи собак на девятилетнего мальчика.
В Нижнем Тагиле проводят проверку по факту нападения стаи собак на мальчика
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК.

«В ходе проверки сотрудниками СК выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия. Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка», — заявили в ведомстве.

Также будет проверена организация по отлову бездомных собак.

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что бродячая собака искусала лицо десятилетнему мальчику возле школы в селе Филимоново Красноярского края.

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