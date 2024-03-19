В Нижнем Тагиле проводят проверку по факту нападения стаи собак на мальчика
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК.
«В ходе проверки сотрудниками СК выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия. Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка», — заявили в ведомстве.
Также будет проверена организация по отлову бездомных собак.
По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что бродячая собака искусала лицо десятилетнему мальчику возле школы в селе Филимоново Красноярского края.