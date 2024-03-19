В Красноярском крае бродячая собака искусала лицо ребёнку
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Об этом заявили в ГСУ СК региона.
Как сообщает ведомство, после учёбы ребёнок возвращался домой. Примерно в 15 м от ограждения школы на него напала бродячая собака, из-за чего мальчик получил телесные повреждения в виде укушенных ран в области правого глаза.
Его доставили в больницу.
Возбуждено уголовное дело.
13 марта сообщалось, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения бездомных собак на двух школьниц в селе Кизляр Моздокского района Северной Осетии.