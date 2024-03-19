В Красноярском крае бродячая собака искусала лицо ребёнку

Бродячая собака искусала лицо десятилетнему мальчику возле школы в селе Филимоново Красноярского края.

Об этом заявили в ГСУ СК региона.

Как сообщает ведомство, после учёбы ребёнок возвращался домой. Примерно в 15 м от ограждения школы на него напала бродячая собака, из-за чего мальчик получил телесные повреждения в виде укушенных ран в области правого глаза.

Его доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело.

13 марта сообщалось, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения бездомных собак на двух школьниц в селе Кизляр Моздокского района Северной Осетии.