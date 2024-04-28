Уровень воды в реке в городе Ишиме в Тюменской области достиг 1043 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в одноимённом городе Тюменской области поднялся на 6 см и на 20:00 (18:00 мск) достиг 1043 см.

Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Отмечается, что на 20:00 (18:00 мск) уровень воды достиг 1043 см.

При этом, по данным на 08:00 (06:00 мск), он составлял 1037 см, прибавив за минувшие сутки 12 см.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что порядка 150 домов из 769 подтоплены в селе Кетово Курганской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что напряжённая паводковая ситуация в тюменском Абатском районе сохранится до 15 мая.