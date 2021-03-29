Петров поддержал Мазепина после неудачного дебюта в «Формуле-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров отреагировал на дебют российского гонщика Haas Никиты Мазепина в королевских автогонках.

«Никиту мочат за его глупую ошибку, которая попала в сеть с девушкой. Конечно, осадок остался, и он ещё не прошёл. Поэтому любая ситуация, которая происходит с ним, это попадает везде на первую полосу. В аварии же в Бахрейне нет ничего криминального. Да, это была первая гонка, он, как и все, хотел финишировать, но все забыли, что было штормовое предупреждение и до гонки был очень сильный ветер с песком», — цитирует Петрова Sport24.

Он отметил, что трасса была покрыта песком после гонки «Формулы-2», что и могло повлиять на инцидент. По мнению Петрова, Мазепин не учёл этих нюансов, а также сказалась нехватка опыта. Тем не менее эксперт считает, что после удачных стартов все забудут этот эпизод, а россиянину нужно продолжать работать над ошибками.

«Думаю, что окажись рядом с ним какой-нибудь опытный пилот, то он помог бы Мазепину избежать такой ситуации. Если бы у него были такие промахи десять из десяти, то это одно дело, но когда случается один такой инцидент, то нельзя делать глубокие выводы по одному случаю», — сказал Петров.

Мазепин попал в аварию на первом круге своей дебютной гонки «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

Ранее Сергей Сироткин оценил дебют Мазепина в «Формуле-1».