Сироткин оценил дебют Мазепина в «Формуле-1»

Пилот программы SMP Racing, бывший гонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин высказался о дебюте россиянина Никиты Мазепина в королевских автогонках.

«У него сейчас не самая простая ситуация. Она и начиналась не идеально. Я говорю даже не про сам дебют, а скорее о том, как всё это начиналось с последних гонок «Формулы-2» и в межсезонье. Не самая комфортная позиция, в которой можно было бы готовиться к дебюту в чемпионате. Она, безусловно, оказывает на Никиту какое-то давление. Хочется пожелать ему справляться с этим давлением как можно лучше и пилотировать в каком-то плане расслабленнее и раскованнее, не зажимая себя давлением. Очень важно не замкнуться, нужно продолжить аккуратно пилотировать, не рисковать, где не надо, и атаковать, где надо. В «Формуле-1» для успеха важны хорошие отношения со всеми лицами, принимающими участие в чемпионате. Хочется ему пожелать, чтобы он сумел сломать эту наметившуюся тенденцию и со второго этапа начал заявлять о себе в плане результатов на трассе, налаживая отношения в паддоке», — сказал Сироткин «Спорт-Экспрессу».

Российский пилот Haas разбил машину на первом круге дебютной гонки «Формулы-1» «Гран-при Бахрейна».

Ранее бывший гонщик заявил, что Мазепину не место в «Формуле-1».