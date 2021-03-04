Лыжница Кирпиченко: телефоны отвлекают, но невозможно думать только о гонках
- РИА Новости
«Не скажу, что мы «зависаем». Конечно, телефоны отвлекают очень сильно, но невозможно думать только о гонках. Так можно перегореть. А так, если что-то смотришь, хоть отвлекаешься», — приводит слова Кирпиченко РИА Новости.
25-летняя лыжница в составе сборной России завоевала серебро чемпионата мира в немецком Оберстдорфе в эстафетной гонке, в которой, помимо неё, выступили Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.
Ранее Вяльбе заявила, что хочет запретить спортсменам пользоваться мобильными телефонами на Олимпиаде и чемпионате мира.