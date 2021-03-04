Лыжница Кирпиченко: телефоны отвлекают, но невозможно думать только о гонках

Российская лыжница Яна Кирпиченко высказала мнение о желании главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе запретить спортсменам национальной команды пользоваться социальными сетями во время соревнований.

«Не скажу, что мы «зависаем». Конечно, телефоны отвлекают очень сильно, но невозможно думать только о гонках. Так можно перегореть. А так, если что-то смотришь, хоть отвлекаешься», — приводит слова Кирпиченко РИА Новости.

25-летняя лыжница в составе сборной России завоевала серебро чемпионата мира в немецком Оберстдорфе в эстафетной гонке, в которой, помимо неё, выступили Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Ранее Вяльбе заявила, что хочет запретить спортсменам пользоваться мобильными телефонами на Олимпиаде и чемпионате мира.