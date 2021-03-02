Глава ФЛГР: на ОИ и ЧМ хочу забирать телефоны у спортсменов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что хочет запретить спортсменам пользоваться мобильными телефонами на Олимпиаде и чемпионате мира.

«На Олимпийские игры и чемпионаты мира я хочу забирать телефоны у спортсменов. А ещё лучше — и в течение сезона забирать. Потому что, когда люди по пять часов в день проводят время в телефонах, то потом выходят на старт — и ни ногой, ни рукой. Кому нужны эти соцсети? Хочешь — ну иди блогером. У меня ко многим есть вопросы такого плана», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».

По её мнению, мировое первенство не является местом для расслаблений. Она отметила, что в сборной России будут искать тех людей, которые будут понимать подобные требования.

«Я думаю, это общемировая проблема. Для всей молодёжи, у которой уже крыша едет от этого всего», — добавила Вяльбе.

Ранее Вяльбе заявила, что российские лыжницы не готовы к чемпионату мира.