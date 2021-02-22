Самсонова обыграла Дои и вышла в основную сетку турнира WTA в Аделаиде

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Россиянка Людмила Самсонова обыграла представительницу Японии Мисаки Дои в финале квалификации турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде.

Встреча продлилась 2 часа 6 минут и закончилась победой Самсоновой со счётом 7:6, 6:3. 

Россиянка вышла в основную сетку турнира. Её соперник по первому раунду определится позднее.

Ранее Осака победила Брэйди и выиграла Australian Open.

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