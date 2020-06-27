В «Зените» надеются, что Роспотребнадзор пересмотрит жёсткую позицию по карантину

Короткая ссылка
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев выразил надежду, что Роспотребнадзор пересмотрит жёсткую позицию по поводу карантина в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Зените» надеются, что Роспотребнадзор пересмотрит жёсткую позицию по карантину
  • @zenit_spb
  • Twitter

«Насколько я знаю, продолжается дискуссия по изменению медицинского протокола. Хочется верить, что на фоне снижения уровня заболеваемости Роспотребнадзор пересмотрит жёсткую позицию в отношении помещения на карантин всех людей из контактных групп», — цитирует Медведева РИА Новости.

При этом он отметил, что пока необходимо выполнять имеющиеся требования. Кроме того, Медведев подчеркнул, что есть примеры европейских чемпионатов, где на карантин отправляют только заболевшего игрока.

На сегодняшний день в случае выявления коронавируса в футбольной команде на 14-дневный карантин садится вся команда.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак призвал изменить медицинский протокол РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить