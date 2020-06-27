В «Зените» надеются, что Роспотребнадзор пересмотрит жёсткую позицию по карантину

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев выразил надежду, что Роспотребнадзор пересмотрит жёсткую позицию по поводу карантина в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Насколько я знаю, продолжается дискуссия по изменению медицинского протокола. Хочется верить, что на фоне снижения уровня заболеваемости Роспотребнадзор пересмотрит жёсткую позицию в отношении помещения на карантин всех людей из контактных групп», — цитирует Медведева РИА Новости.

При этом он отметил, что пока необходимо выполнять имеющиеся требования. Кроме того, Медведев подчеркнул, что есть примеры европейских чемпионатов, где на карантин отправляют только заболевшего игрока.

На сегодняшний день в случае выявления коронавируса в футбольной команде на 14-дневный карантин садится вся команда.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак призвал изменить медицинский протокол РПЛ.