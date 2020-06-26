Семак призвал изменить медицинский протокол РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о необходимости изменения медицинского протокола чемпионата России, разработанного для возобновления сезона во время пандемии коронавируса.

«Нужно менять медицинский протокол. Четыре клуба пострадали. И везде разные решения. Прежде чем возобновлять чемпионат, надо было изучить регламент. Исход матча должен решаться на поле, а не на бумаге. Это моё мнение. То, что сейчас происходит, никого не радует», — заявил Семак.

Из-за вспышек коронавируса в командах на карантине оказались «Ростов» и «Оренбург». Подозрения на коронавирус также были и у троих футболистов «Динамо».

Ранее Семак заявил, что его подопечные сыграли ниже своих возможностей с «Крыльями Советов».