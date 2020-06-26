Семак: сыграли ниже своих возможностей
- Reuters
- © Denis Tyrin/PFC CSKA Pool
«Матч очень тяжело складывался для нас. Эмоций после выездной встречи с ЦСКА было недостаточно для того, чтобы провести яркую игру. Такие матчи бывают. Сыграли ниже своих возможностей, особенно в первом тайме. Раскачивались очень долго. Но я рад, что команда проявила характер», — сказал Семак в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
Ранее Божович заявил, что не знает, почему судья отменил гол его команды.