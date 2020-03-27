Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, чем занимается во время карантина в связи с распространением коронавируса.

«Сижу дома, занят домашними делами, играю с сыном. Много дел накопилось», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Он также отметил, что через пару месяцев в его семье родится ещё один ребёнок.

«Поддерживаю форму. В течение первой недели я расслаблялся, отдыхал. Было приятно, но сейчас уже становится скучно», — добавил Овечкин.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта. 27 марта число заражений в США превысило 85 тыс., скончались более 1,2 тыс. человек.

Ранее Овечкин признался, что ему становится страшно от ситуации с коронавирусом.