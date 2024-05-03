Шойгу: с начала года ВС России взяли под контроль 547 квадратных километров

С начала 2024 года российская армия взяла под контроль 547 кв. км территории новых регионов Российской Федерации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«С начала года мы взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны. За последние две недели российские вооружённые силы освободили населённые пункты Новобахмутовка, Семёновка, Бердычи Донецкой Народной Республики», — сказал министр на совещании.

Он также подчеркнул, что сейчас войска России продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ на всей линии боевого соприкосновения, украинские военные пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но бросают позиции под натиском российской армии.