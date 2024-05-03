RT в Telegram
Подпишись

Шойгу: с начала года ВС России взяли под контроль 547 квадратных километров

Короткая ссылка
С начала 2024 года российская армия взяла под контроль 547 кв. км территории новых регионов Российской Федерации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу: с начала года ВС России взяли под контроль 547 квадратных километров
  • РИА Новости

«С начала года мы взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны. За последние две недели российские вооружённые силы освободили населённые пункты Новобахмутовка, Семёновка, Бердычи Донецкой Народной Республики», — сказал министр на совещании.

Он также подчеркнул, что сейчас войска России продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ на всей линии боевого соприкосновения, украинские военные пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но бросают позиции под натиском российской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить