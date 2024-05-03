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Шойгу: военные парады в честь Дня Победы пройдут в 25 городах России

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Военные парады, посвящённые 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 25 городах России, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.
Шойгу: военные парады в честь Дня Победы пройдут в 25 городах России
  • РИА Новости

Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Они пройдут в семи городах-героях и 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий», — сказал министр.

В 314 населённых пунктах организуют торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов. Всего в праздновании задействуют около 150 тыс. человек и 2,5 тыс. образцов вооружения и военной техники.

Президент Владимир Путин ранее назвал День Победы священным для россиян праздником.

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