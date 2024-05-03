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ФСБ показала кадры ликвидации диверсанта ВСУ в Ленинградской области

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ФСБ России показала кадры ликвидации диверсанта ВСУ в Ленинградской области.

Отмечается, что мужчина при задержании оказал вооружённое сопротивление и был убит. В его телефоне нашли переписку с куратором. В ней говорилось о планах украинских террористов «полностью искоренить всё русское» в странах Прибалтики.

ФСБ показала кадры самой перестрелки.

3 мая стало известно, что ФСБ уничтожила украинского диверсанта, приехавшего из Литвы в Россию для совершения терактов на военных объектах. По команде ГУР Минобороны Украины мужчина планировал подорвать работу топливного терминала в Ленинградской области.

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