ФСБ показала кадры ликвидации диверсанта ВСУ в Ленинградской области

ФСБ России показала кадры ликвидации диверсанта ВСУ в Ленинградской области.

Отмечается, что мужчина при задержании оказал вооружённое сопротивление и был убит. В его телефоне нашли переписку с куратором. В ней говорилось о планах украинских террористов «полностью искоренить всё русское» в странах Прибалтики.



ФСБ показала кадры самой перестрелки.

3 мая стало известно, что ФСБ уничтожила украинского диверсанта, приехавшего из Литвы в Россию для совершения терактов на военных объектах. По команде ГУР Минобороны Украины мужчина планировал подорвать работу топливного терминала в Ленинградской области.