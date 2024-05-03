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В переписке агента ГУР говорилось об «искоренении всего русского» в Прибалтике

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Украинский диверсант, планировавший теракты в России, проходил обучение в литовском городе Пабраде, там его тренировали минно-взрывному и стрелковому делу. В переписке с куратором были найдены сообщения о планах украинских террористов «полностью искоренить всё русское» в странах Прибалтики.
В переписке агента ГУР говорилось об «искоренении всего русского» в Прибалтике
  • РИА Новости

Также участники переписки говорили о планировании терактов в православных церквях и в местах пребывания русскоязычных жителей, в частности о поджоге кинотеатра в Риге во время сеанса.

«Все лица, причастные к подготовке терактов и диверсий на территории Российской Федерации, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности», — сообщает ФСБ России.

3 мая стало известно, что ФСБ уничтожила украинского диверсанта, приехавшего из Литвы в Россию для совершения терактов на военных объектах. По команде ГУР Минобороны Украины мужчина планировал подорвать работу топливного терминала в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что боевик был уничтожен в Гетчинском районе Ленинградской области.

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