В переписке агента ГУР говорилось об «искоренении всего русского» в Прибалтике
- РИА Новости
Также участники переписки говорили о планировании терактов в православных церквях и в местах пребывания русскоязычных жителей, в частности о поджоге кинотеатра в Риге во время сеанса.
«Все лица, причастные к подготовке терактов и диверсий на территории Российской Федерации, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности», — сообщает ФСБ России.
3 мая стало известно, что ФСБ уничтожила украинского диверсанта, приехавшего из Литвы в Россию для совершения терактов на военных объектах. По команде ГУР Минобороны Украины мужчина планировал подорвать работу топливного терминала в Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что боевик был уничтожен в Гетчинском районе Ленинградской области.