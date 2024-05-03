Политолог назвал беспределом международного масштаба конфискацию активов России

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Индонезия и Саудовская Аравия обеспокоены за будущее своих активов на Западе из-за ситуации с Россией.

По словам собеседника RT, даже многие страны Запада осознают, что конфискация российских активов — настоящий беспредел международного масштаба, который «может ударить по самим инициаторам».

«В конце концов, конфискация российских активов приводит к прецеденту, когда можно отобрать деньги и у любой другой страны. И в этом смысле мы не можем говорить о свободной глобальной торговле, о демократических инструментах в банковской системе. Поэтому неудивительно, что пока на уровне средств массовой информации звучат сведения о недовольстве Саудовской Аравии, Индонезии и других центров силы этим одиозным решением — конфисковать российские активы, которые мы хранили за рубежом», — сказал Мезюхо.

Он отметил, что недовольство политикой США в первую очередь будут высказывать не западные страны, так как «необходимо ещё некоторое время для того, чтобы внутри коллективного западного блока стали звучать голоса против диктата США».

Он также выразил уверенность в том, что Западу в скором времени придётся искать другие формы воздействия на Россию.

«Сегодня впору говорить о том, что санкционное давление на нашу страну почти что себя исчерпало. И это понимает Вашингтон, это очевидно», — заключил Мезюхо.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников написала, что ряд мировых держав, в том числе Индонезия и Саудовская Аравия, обеспокоены за будущее своих активов на Западе из-за ситуации с Россией.