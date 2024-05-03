FT: в G7 признают отказ от идеи полного изъятия активов России
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Об этом пишет газета Financial Times.
«Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов», — говорится в материале.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также заявила, что Россия решительно ответит на конфискацию её активов на Западе.