FT: в G7 признают отказ от идеи полного изъятия активов России

Представители стран G7 в частном порядке заявляют, что вопрос полной конфискации российских активов больше не стоит на повестке.

Об этом пишет газета Financial Times.

«Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов», — говорится в материале.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также заявила, что Россия решительно ответит на конфискацию её активов на Западе.