Губерниев подверг критике спортсменов, нарушающих карантин

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу спортсменов, которые нарушают карантин в связи с пандемией коронавируса.
Губерниев подверг критике спортсменов, нарушающих карантин
  • РИА Новости

«По поводу спортсменов, нарушающих самоизоляцию и карантин! Им, лбам здоровым, может, и ничего, но они могут являться переносчиками и заразить людей вокруг! А это опаснее втройне! Надеюсь на жёсткую реакцию Минспорта!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

До этого появилась информация о нарушении карантина российскими фехтовальщиками Дмитрием Даниленко и Дарьей Мартынюк.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 25 марта число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658.

Ранее Губерниев признался, что заранее понимал, что Олимпиада-2020 в Токио не состоится из-за коронавируса.

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