Губерниев: понимал, что Игр в Токио не будет

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что заранее понимал, что Олимпиада-2020 в Токио не состоится из-за коронавируса.

«Олимпиада — это моя жизнь. Я работаю ради того, чтобы туда поехать. Но я понимал, что Игр в Токио не будет. У меня есть источник в окружении Синдзо Абэ, который говорил, что перенос рассматривается. И это правильно», — цитирует комментатора «Чемпионат».

Он не понимает, кто бы выступал на Олимпийских играх, если отборочные соревнования также отменялись из-за коронавируса. Кроме того, он назвал глупцами тех, кто выступает за проведение соревнований в нынешних условиях, хотя необходимо максимально бдительно относиться к проблеме.

«Ведь очевидно, что, с одной стороны, мы пока островок благополучия, а с другой — понимаем, с какими трудностями сталкиваются те, кому сейчас нужны проверки. Есть и халатность, и безалаберность. Вспомним, например, чемпионат России по лыжам в Малиновке, который должен был состояться, несмотря ни на что. Просто за полчаса до старта спортсмена увезли с подозрением на коронавирус. Слава, богу, что всё обошлось», — заявил Губерниев.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее Юлия Ефимова прокомментировала перенос Олимпиады на 2021 год.