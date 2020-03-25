Ефимова прокомментировала перенос Олимпиады на 2021 год

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести летние Игры в Токио на 2021 год.

«На данный момент это оптимальный выход из ситуации. Непонятно, что будет происходить в ближайшие два-три месяца. Держать всех в напряжении ещё хуже. Я сама была в такой ситуации четыре года назад. Конечно, это тяжело для возрастных спортсменов, но это лучше, чем рисковать своим здоровьем или находиться в подвешенном состоянии», — заявила Ефимова в интервью RT.

Ранее президент МОК Томас Бах прокомментировал решение о переносе летних ОИ-2020 в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.