Ефимова прокомментировала перенос Олимпиады на 2021 год

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Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести летние Игры в Токио на 2021 год.
Ефимова прокомментировала перенос Олимпиады на 2021 год
  • РИА Новости

«На данный момент это оптимальный выход из ситуации. Непонятно, что будет происходить в ближайшие два-три месяца. Держать всех в напряжении ещё хуже. Я сама была в такой ситуации четыре года назад. Конечно, это тяжело для возрастных спортсменов, но это лучше, чем рисковать своим здоровьем или находиться в подвешенном состоянии», — заявила Ефимова в интервью RT.

Ранее президент МОК Томас Бах прокомментировал решение о переносе летних ОИ-2020 в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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