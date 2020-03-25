Бах: МОК хочет, чтобы олимпийский огонь стал «светом в конце тёмного тоннеля»

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение о переносе летних ОИ-2020 в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Бах: МОК хочет, чтобы олимпийский огонь стал «светом в конце тёмного тоннеля»
  • Reuters

«Мы чувствуем, что всё человечество сейчас движется по тёмному тоннелю, и мы не знаем, насколько длинный этот тоннель. И мы не знаем, что случится завтра. Но мы хотели и хотим, чтобы олимпийский огонь стал светом в конце этого тоннеля», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Он отметил, что одной из причин переноса Игр стали опасения, что атлеты со всего мира не смогут участвовать в Олимпиаде в Токио из-за ситуации с коронавирусом.

«В самом начале вопрос состоял в том, может ли Япония предоставить безопасные условия для проведения Олимпийских игр. Уверенность в нас росла с каждым днём. Позже фокус сместился, потому что мы увидели, как этот вирус распространяется по всему миру. Вопрос уже встал не о том, какие условия представлены в Японии, а о том, сможет ли весь остальной мир принять участие в Играх», — пояснил глава МОК.

24 марта было объявлено о переносе Олимпиады-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры в Токио, должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что в World Athletics приветствуют решение МОК о переносе Олимпиады.

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