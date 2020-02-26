Лэмпард заявил, что «Челси» в ответном матче с «Баварией» будет сражаться за свою честь

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что команда будет сражаться за свою честь в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Знаем, что уступаем 0:3 и находимся в плохом положении. Теперь надо сражаться за свою честь. Будет трудно в любом случае», — приводит слова Лэмпарда сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как отметил тренер, ему неважно, кто из игроков выйдет в стартовом составе в ответной игре. Лэмпард подчеркнул, что любому футболисту, который появится на поле, необходимо будет продемонстрировать характер.

Ответный матч состоится 18 марта в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что дубль Сержа Гнабри позволил «Баварии» разгромить «Челси» (3:0) в плей-офф ЛЧ на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.