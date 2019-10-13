Медведев: если бы мне сказали, что я такого добьюсь, я бы не поверил

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал свои достижения последних месяцев.

«Если бы мне сказали, что я такого добьюсь, я бы не поверил. Это что-то возмутительное, но я работал, чтобы делать такие вещи. Я принимаю эти результаты и надеюсь, что добьюсь намного большего. Думаю, я просто стал лучше по сравнению с началом года. Поэтому результаты могут меняться», — приводит слова Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В нынешнем сезоне российский теннисист одержал победу в четырёх турнирах, три из которых — подряд, и ещё шесть раз подряд выходил в финалы, в том числе на US Open.

Ранее Медведев прокомментировал свою победу на турнире ATP в Шанхае.