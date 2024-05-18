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Пискарёв: Китаю рассказали о подрывной работе зарубежных организаций против КНР

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Глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарёв заявил, что китайской стороне давно были переданы материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в отношении России и Китая.
Пискарёв: Китаю рассказали о подрывной работе зарубежных организаций против КНР
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

«Материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в отношении России и Китая недавно переданы нами китайской стороне», — отмечается в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении российской и китайской сторон углублять сотрудничество в различных областях, включая сферу высоких технологий.

Вместе с этим председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что Китай и Россию ждут новые широкие перспективы.

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