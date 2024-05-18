Пискарёв: Китаю рассказали о подрывной работе зарубежных организаций против КНР
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.
«Материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в отношении России и Китая недавно переданы нами китайской стороне», — отмечается в заявлении.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении российской и китайской сторон углублять сотрудничество в различных областях, включая сферу высоких технологий.
Вместе с этим председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что Китай и Россию ждут новые широкие перспективы.