Пискарёв: Китаю рассказали о подрывной работе зарубежных организаций против КНР

Глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарёв заявил, что китайской стороне давно были переданы материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в отношении России и Китая.

Об этом говорится в Telegram комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

«Материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в отношении России и Китая недавно переданы нами китайской стороне», — отмечается в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении российской и китайской сторон углублять сотрудничество в различных областях, включая сферу высоких технологий.

Вместе с этим председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что Китай и Россию ждут новые широкие перспективы.