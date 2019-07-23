СМИ: «Тоттенхэм» близок к приобретению футболиста сборной Аргентины

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» заинтересован в трансфере полузащитника сборной Аргентины и испанского «Бетиса» Джовани Ло Чельсо.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на зарубежную прессу, Ло Чельсо не поехал на сбор «Бетиса» из-за предстоящего трансфера в другой клуб. Отмечается, что этим клубом является «Тоттенхэм».

Twittet «Бетиса», в свою очередь, подтвердил, что Ло Чельсо не включён в список игроков, которые отправятся на сбор команды в Мексике.

В прошлом сезоне Ло Чельсо сыграл 46 матчей за испанский коллектив, забил 16 мячей и сделал шесть передач. В его активе 19 матчей и два гола за сборную Аргентины.

Ранее «Атлетико» объявил о переходе футболиста «Тоттенхэма» Кирана Триппьера.