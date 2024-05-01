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Подполье: ВС России поразили ангар с техникой ВСУ в Николаевской области

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Российская армия поразила ангар с техникой ВСУ в Дмитровке в Николаевской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подполье: ВС России поразили ангар с техникой ВСУ в Николаевской области
  • РИА Новости

«Очаков и прилегающая территория получили немного обстрелов. В Дмитровке попали в ангар с техникой. Местные каналы пишут, что «там ничего не было», но мы не сильно в это верим. То, чего «не было», вывозили грузовиками», — сообщил он РИА Новости.

Кроме того, по словам Лебедева, в Очакове поразили турбазы, которые украинские военные использовали как места дислокации солдат.

Также в подполье сообщили, что российские военные ударили по штабу ВС Украины в районе площади Куликово Поле в центре Одессы.

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