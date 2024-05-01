СБУ начала контрразведывательные мероприятия в Шевченковском районе Киева

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Шевченковском районе Киева, говорится в сообщении украинских спецслужб.

«Среди основных локаций — Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность. Основной целью мероприятий являются проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки проводят в офисах, зданиях и общественных местах. Кроме того, проводится досмотр граждан.

Ранее СБУ задержала наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором говорится, что на Украине священники и верующие УПЦ продолжают постоянно подвергаться актам запугивания.