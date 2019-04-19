«Филадельфия» вышла вперёд в серии НБА с «Бруклином»

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«Филадельфия Сиксерс» добыла выездную победу над «Бруклин Нетс» в рамках серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Филадельфия» вышла вперёд в серии НБА с «Бруклином»
  • Reuters

Итоговый счёт встречи — 115:131.

Самыми результативными в составе «Бруклина» стали Д'Анджело Расселл и Карис Леверт, набравшие по 26 очков.

У «Филадельфии» Бен Симмонс записал в свой актив 31 очко. Центровой команды Джоэль Эмбиид участия в поединке не принимал.

Счёт в серии — 2:1 в пользу «Филадельфии». Следующий матч между этими командами состоится 20 апреля в Бруклине.

Ранее сообщалось, что российский баскетболист Михайловский выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

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