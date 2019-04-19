«Филадельфия» вышла вперёд в серии НБА с «Бруклином»
- Reuters
Итоговый счёт встречи — 115:131.
Самыми результативными в составе «Бруклина» стали Д'Анджело Расселл и Карис Леверт, набравшие по 26 очков.
У «Филадельфии» Бен Симмонс записал в свой актив 31 очко. Центровой команды Джоэль Эмбиид участия в поединке не принимал.
Счёт в серии — 2:1 в пользу «Филадельфии». Следующий матч между этими командами состоится 20 апреля в Бруклине.
Ранее сообщалось, что российский баскетболист Михайловский выставил свою кандидатуру на драфт НБА.