Российский баскетболист Михайловский выставил свою кандидатуру на драфт НБА

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Форвард саратовского «Автодора» Никита Михайловский выставил свою кандидатуру на драфт игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Российский баскетболист Михайловский выставил свою кандидатуру на драфт НБА
  • © fiba.basketball

Об этом сообщает журналист ESPN Джонатан Гивони в своём Twitter со ссылкой на агента 18-летнего россиянина Артурса Калнитиса.

Михайловский выступает за «Автодор» с 2015 года.

Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Индиану» в плей-офф НБА.

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