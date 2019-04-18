Российский баскетболист Михайловский выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Форвард саратовского «Автодора» Никита Михайловский выставил свою кандидатуру на драфт игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Об этом сообщает журналист ESPN Джонатан Гивони в своём Twitter со ссылкой на агента 18-летнего россиянина Артурса Калнитиса.

Михайловский выступает за «Автодор» с 2015 года.

Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Индиану» в плей-офф НБА.