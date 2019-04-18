Российский баскетболист Михайловский выставил свою кандидатуру на драфт НБА
Форвард саратовского «Автодора» Никита Михайловский выставил свою кандидатуру на драфт игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Об этом сообщает журналист ESPN Джонатан Гивони в своём Twitter со ссылкой на агента 18-летнего россиянина Артурса Калнитиса.
Михайловский выступает за «Автодор» с 2015 года.
Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Индиану» в плей-офф НБА.
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