Трефилов заявил, что женской сборной России по гандболу не хватает стабильности

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказал мнение, что команде не хватает стабильности в игре.

«У команды сейчас огромные проблемы, в том числе, с вратарями. Понимаю, что нас будут оценивать по Олимпиаде, хотелось бы от команды больше стабильности, а также, чтобы игроки всех клубов принимали участие в сборах. Не могу сказать, что команда сегодня не билась, но были некоторые не очень приятные моменты. Но поздравляю сборную с выходом на чемпионат Европы», — приводит слова Трефилова ТАСС.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу победила команду Австрии и квалифицировалась на ЧЕ-2018.