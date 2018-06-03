Трефилов заявил, что женской сборной России по гандболу не хватает стабильности
«У команды сейчас огромные проблемы, в том числе, с вратарями. Понимаю, что нас будут оценивать по Олимпиаде, хотелось бы от команды больше стабильности, а также, чтобы игроки всех клубов принимали участие в сборах. Не могу сказать, что команда сегодня не билась, но были некоторые не очень приятные моменты. Но поздравляю сборную с выходом на чемпионат Европы», — приводит слова Трефилова ТАСС.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу победила команду Австрии и квалифицировалась на ЧЕ-2018.