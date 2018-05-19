Бывший футболист «Реала» сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов

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Бывший игрок «Реала» и сборной Испании по футболу Мичел Сальгадо поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором мадридский клуб встретится с «Ливерпулем».
Бывший футболист «Реала» сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов
  • Мичел Сальгадо
  • РИА Новости

«Это будет абсолютно открытый финал. У обеих команд похожий стиль игры: динамичная техника, взрывной характер, быстрые перемещения без мяча. Будет зрелищная игра для любителей футбола. Конечно же, победителем, как всегда, будет «Реал»!»— сказал Сальгадо в беседе с корреспондентом RT.

Финал Лиги чемпионов пройдёт 26 мая в Киеве.

Ранее Сальгадо рассказал, в чём заключается преимущество национальной команды России на ЧМ-2018.

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