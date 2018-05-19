Бывший футболист «Реала» сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов
- Мичел Сальгадо
- РИА Новости
«Это будет абсолютно открытый финал. У обеих команд похожий стиль игры: динамичная техника, взрывной характер, быстрые перемещения без мяча. Будет зрелищная игра для любителей футбола. Конечно же, победителем, как всегда, будет «Реал»!»— сказал Сальгадо в беседе с корреспондентом RT.
Финал Лиги чемпионов пройдёт 26 мая в Киеве.
Ранее Сальгадо рассказал, в чём заключается преимущество национальной команды России на ЧМ-2018.