Буффон назвал сплетнями информацию о конфликте в раздевалке «Ювентуса» после матча с «Наполи»

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Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон опроверг информацию СМИ о конфликте с одноклубниками в раздевалке после поражения в матче Серии А от «Наполи».

«Это сплетня. Одна из тех, что появляются, когда команда уровня «Ювентуса», у которой нет уязвимого места, проигрывает. Они пытаются дестабилизировать обстановку и подрывают уверенность внутри коллектива. Это нормально, подобное случается с моего первого дня в «Ювентусе», — приводит слова Буффона Football Italia.

Он отметил, что считает критику в адрес команды после поражения логичной и правильной.

«Но никто не может просто взять и указать пальцем на отдельно взятого игрока, обвинив его в поражении. Более того, до тех пор пока я являюсь капитаном этой команды, такого никогда не произойдёт», — добавил голкипер.

Ранее СМИ сообщили, что Буффон в раздевалке обвинил одноклубников по «Ювентусу» в поражении от «Наполи».

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