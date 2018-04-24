СМИ: Буффон в раздевалке обвинил одноклубников по «Ювентусу» в поражении от «Наполи»

Вратарь и капитан туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил крайнее недовольство в связи с поражением команды от «Наполи» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

По информации Calciomercato, Буффон раскритиковал своих партнёров и обвинил их в слабой игре. На слова игрока ответил только защитник Медхи Бенатия.

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице Серии А, идущий на втором месте «Наполи» отстаёт на одно очко.

Ранее сообщалось, что у футболиста «Ювентуса» Кьеллини диагностирован разрыв мышц бедра.