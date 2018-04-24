У футболиста «Ювентуса» Кьеллини диагностирован разрыв мышц бедра

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прошёл медицинское обследование из-за травмы, которую он получил во время матча 34-го тура чемпионата Италии по футболу с «Наполи».

Как сообщает официальный сайт лидера Серии А, у 33-летнего игрока диагностирован разрыв мышц левого бедра. Сроки восстановления не называются. Ранее футболист «Ювентуса» Куадрадо заявил, что судьба чемпионства в Серии А зависит от туринского клуба.