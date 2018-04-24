У футболиста «Ювентуса» Кьеллини диагностирован разрыв мышц бедра
Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прошёл медицинское обследование из-за травмы, которую он получил во время матча 34-го тура чемпионата Италии по футболу с «Наполи».
Как сообщает официальный сайт лидера Серии А, у 33-летнего игрока диагностирован разрыв мышц левого бедра.
Сроки восстановления не называются.
Ранее футболист «Ювентуса» Куадрадо заявил, что судьба чемпионства в Серии А зависит от туринского клуба.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен