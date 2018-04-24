У футболиста «Ювентуса» Кьеллини диагностирован разрыв мышц бедра

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Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прошёл медицинское обследование из-за травмы, которую он получил во время матча 34-го тура чемпионата Италии по футболу с «Наполи».

Как сообщает официальный сайт лидера Серии А, у 33-летнего игрока диагностирован разрыв мышц левого бедра.

Сроки восстановления не называются.

Ранее футболист «Ювентуса» Куадрадо заявил, что судьба чемпионства в Серии А зависит от туринского клуба.

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