Женская сборная России по теннису опустилась на 11-е место в рейтинге Кубка Федерации
Женская сборная России по теннису опустилась с восьмого на 11-е место в рейтинге Кубка Федерации после поражения от национальной команды Латвии в плей-офф Мировой группы II.
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Лидирующую позицию по-прежнему занимает Чехия, на второй строчке расположились США.
На третье место поднялась команда Белоруссии.
Ранее Веснина высказала мнение насчёт вылета сборной России из Мировой группы Кубка Федерации.
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