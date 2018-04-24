Женская сборная России по теннису опустилась на 11-е место в рейтинге Кубка Федерации

Женская сборная России по теннису опустилась с восьмого на 11-е место в рейтинге Кубка Федерации после поражения от национальной команды Латвии в плей-офф Мировой группы II.

Об этом сообщает пресс-служба турнира. Лидирующую позицию по-прежнему занимает Чехия, на второй строчке расположились США. На третье место поднялась команда Белоруссии. Ранее Веснина высказала мнение насчёт вылета сборной России из Мировой группы Кубка Федерации.