Футболист Караваев перешёл в «Витесс»

Российский защитник Вячеслав Караваев продолжит карьеру в голландском «Витессе».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

22-летний игрок подписал контракт на три с половиной года.

В нынешнем сезоне Караваев сыграл в трёх матчах за пражскую «Спарту».

Ранее сообщалось, что Дзюба стал футболистом тульского «Арсенала».