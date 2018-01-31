Футболист Караваев перешёл в «Витесс»

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Российский защитник Вячеслав Караваев продолжит карьеру в голландском «Витессе».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

22-летний игрок подписал контракт на три с половиной года.

В нынешнем сезоне Караваев сыграл в трёх матчах за пражскую «Спарту».

Ранее сообщалось, что Дзюба стал футболистом тульского «Арсенала».

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