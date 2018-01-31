Футболист Караваев перешёл в «Витесс»
Российский защитник Вячеслав Караваев продолжит карьеру в голландском «Витессе».
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
22-летний игрок подписал контракт на три с половиной года.
Vyacheslav Karavaev, kortweg Kara, komt per direct naar #Vitesse! De 22-jarige verdediger komt over van @ACSparta_CZ: https://t.co/r769E1IAg9#transfer#welkomkarapic.twitter.com/LFovxs6nOT— Vitesse (@MijnVitesse) 31 января 2018 г.
В нынешнем сезоне Караваев сыграл в трёх матчах за пражскую «Спарту».
Ранее сообщалось, что Дзюба стал футболистом тульского «Арсенала».
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