Дзюба стал футболистом тульского «Арсенала»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» официально перешёл в тульский «Арсенал».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

С футболистом подписано арендное соглашение до конца сезона-2017/2018. Дзюба будет выступать под номером 24.

🔥Артем Дзюба – в «Арсенале»🔥



31 января ПФК «Арсенал» подписал арендное соглашение с нападающим сборной России Артемом Дзюбой.🔝



Подробности👉https://t.co/4ZXhJY0Bcqpic.twitter.com/Jt4EMZj2yV — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 31 января 2018 г.

В нынешнем сезоне Дзюба забил один мяч в 15 матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что он согласился на двукратное понижение заработной платы ради возможности играть.