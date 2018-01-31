Дзюба стал футболистом тульского «Арсенала»

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» официально перешёл в тульский «Арсенал».
Дзюба стал футболистом тульского «Арсенала»
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

С футболистом подписано арендное соглашение до конца сезона-2017/2018. Дзюба будет выступать под номером 24.  

В нынешнем сезоне Дзюба забил один мяч в 15 матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что он согласился на двукратное понижение заработной платы ради возможности играть.

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