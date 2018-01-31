Дзюба стал футболистом тульского «Арсенала»
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
С футболистом подписано арендное соглашение до конца сезона-2017/2018. Дзюба будет выступать под номером 24.
🔥Артем Дзюба – в «Арсенале»🔥— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 31 января 2018 г.
31 января ПФК «Арсенал» подписал арендное соглашение с нападающим сборной России Артемом Дзюбой.🔝
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В нынешнем сезоне Дзюба забил один мяч в 15 матчах за «Зенит».
Ранее сообщалось, что он согласился на двукратное понижение заработной платы ради возможности играть.