Дубль Панарина не спас «Коламбус» от проигрыша «Питтсбургу» в регулярном чемпионате НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» в гостях потерпел поражение от клуба «Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 4:4.

У «Питтсбурга» отличились Конор Шири (26-я минута), Фил Кессел (44-я минута), Евгений Малкин (55-я минута) и Джейк Гюнцель (59-я минута).

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Сонни Милано (10-я минута), Бун Дженнер (15-я минута) и Артемий Панарин (37-я и 51-я минуты).

В серии буллитов точные броски Малкина и Кросби принесли победу «Питтсбургу» — 2:0.

«Коламбус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ (47 очков), «Питтсбург» расположился на 10-м месте (41 балл).

Ранее сообщалось, что победная шайба российского форварда клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Анахайм Дакс» вошла в десятку лучших в НХЛ на прошлой неделе.