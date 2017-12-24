Победная шайба Овечкина в матче с «Анахаймом» вошла в десятку лучших в НХЛ на прошлой неделе

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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовал десятку лучших шайб минувшей игровой недели регулярного чемпионата.

В подборку вошли два эпизода с участием российских хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз»: шайба защитника Дмитрия Орлова в ворота «Даллас Старз» и точный бросок форварда Александра Овечкина в овертайме поединка с «Анахайм Дакс».

Ранее сообщалось, что Овечкин потерял лидерство в снайперской гонке НХЛ, уступив своему соотечественнику из «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову.

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