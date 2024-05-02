Вяльбе призналась, что была удивлена триумфом Коростелёва в масс-старте в гору

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе восхитилась выступлением двукратного чемпиона страны Савелия Коростелёва в гонке с общего старта в гору в рамках заключительного этапа Кубка России в Кировске.

«Да, было мощно. Мне было немного жаль, что в том забеге не оказалось Дениса Спицова, который прямо горняк-горняк. Было бы интересно посмотреть на Коростелёва, если бы они бежали вместе. Это первое. А, во-вторых, у Савелия ещё очень молодой организм, он восстанавливается быстрее по сравнению с теми, кто постарше. С возрастом к концу сезона нагрузки переносятся тяжелее. Но, в целом, он меня сильно удивил», — призналась Вяльбе в интервью RT.

По её словам, недавно они с Коростелёвым вспоминали забег в гору. И в ходе беседы функционер озвучила идею провести такую же гонку, но классическим ходом.

«У Савелия аж глаза загорелись. Сказал, что у него тоже есть ряд идей, как сделать трассу более интересной. Так что он однозначно ещё не раскрылся, как лыжник», — добавила Вяльбе.

Полностью интервью Вяльбе читайте на сайте RT.

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