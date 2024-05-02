Вяльбе: занимайтесь развитием лыж, если считаете, что сделаете это лучше меня

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как относится к критике в свой адрес.

«Если мне начинают со стороны что-то диктовать, особенно люди, которые никогда на этом уровне не работали и толком не понимают, что такое спорт, могу просто предложить: ребята, я готова отдать вам своё место. Буду проводить время дома на огороде и с внуками, а вы занимайтесь развитием лыж, если считаете, что сделаете это лучше. Да, сейчас мы не имеем международных соревнований. Но в любом случае готовимся к тому, чтобы вернуться. Или нет?» — заявила Вяльбе в интервью RT.

Ранее Вяльбе высказала своё мнение о трёхкратном олимпийском чемпионе Александре Большунове.